تفاصيل احتفالية مدرسة العائلة المقدسة بعيد النور

شارك المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، ومسؤول اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، في احتفال عيد النور لجماعات إيمان ونور بالقاهرة، وذلك بمدرسة العائلة المقدسة، برمسيس.

شارك أيضًا الأب عادل زكا اليسوعي، مرشد إيمان ونور بشمال مصر والسودان، والأخ أشرف زخاري، منسق المقاطعة، والأخت ماري بديوي، والأخت يوستينا فتحي، مسئولا منطقة القاهرة، بالإضافة إلى الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي، تلاه كلمة سيادة المطران، التي تضمنت شهادة حياة عن علاقته بالأخوة، ذوي الاحتياجات الخاصة، كما قدم الأب فيلبس كلمات التهنئة، بعيد النور.

تضمن الاحتفال أيضًا عرض فيلم تسجيلي، يحتوي على عرض مسرحي، قدمه إخوة إيمان ونور، ثم تم تقديم أخر مستجدات المقاطعة، كما تحدث الأب عادل عن تاريخ إيمان ونور بمصر، والعالم.

الجدير بالذكر أن إيمان ونور، بدأت في مصر، عام 1982، حيث يوجد بها الآن أكثر من خمسة وسبعين