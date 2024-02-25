محافظ الجيزة يوجه بزيادة المعروضات بـ"أهلاً رمضان" بالعمرانية بشكل دوري

شهد معرض " أهلا رمضان " بحي العمرانية إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين وذلك فور افتتاح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة له امس ، وذلك نظراً لجودة المعروضات من السلع والمواد الغذائية وتوافرها مع نسب التخفيضات بقوائم الأسعار.



ووجه اللواء أحمد راشد بالتنسيق الدوري مع مديرية التموين و الغرفة التجارية بالجيزة وسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر لزيادة الكميات المعروضة من السلع والمنتجات بمعرض أهلاً رمضان لتلبية كافة احتياجات المواطنين وذلك فى إطار خطة الدولة لتغطية إحتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات الإستراتيجية بأسعار مخفضة.



وشدد المحافظ على تكثيف جهود الرقابة من قبل مديريتى الطب البيطرى والتموين والتجارة الداخلية والمرور الدورى على مختلف المعارض والمنافذ السلعية التي يتم إقامتها للتأكد من جودة المعروضات المطروحة للمواطنين .



وأوضح أن معرض أهلاً رمضان هذا العام يشارك فيه عدد كبير من شركات ومصانع السلع الإستراتيجية ويأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين إستعداداً لشهر رمضان الكريم والذي يتضاعف فيه حجم الإستهلاك . لافتا انه تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشية للتأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض .



وشدد راشد على الإستمرار والإلتزام بدعم جميع السلع الإستراتيجية والأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة في اطار جهود الدولة نحو تخفيف العبء عن المواطنين.