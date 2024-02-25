وزير الإعلام الصومالي يطالب الدول الإسلامية بدعم بلاده في مواجهة التجاوزات الإثيوبية

طالب داود أويس جامع وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي ونائب رئيس مجلس وزراء إعلام منظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء في المنظمة بدعم بلاده في مواجهة التجاوزات الإثيوبية.

وقال جامع - في كلمة ألقاها في الاجتماع الاستثنائي لوزراء إعلام الدول الإسلامية في إسطنبول، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم /الأحد/ - "إن الصومال يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، حيث من المؤسف أن إثيوبيا وقعت اتفاقا خارج إطار القانون الدولي مع إقليم أرض الصومال".. مضيفا "أن قرارها المتهور يشكل تهديدا لمنطقة القرن الإفريقي بأكملها وبقية العالم".

في سياق آخر.. أكد وزير الإعلام الصومالي، في كلمته، ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، من أجل إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية.

وركَّز مؤتمر وزراء إعلام منظمة الدول الإسلامية على خطورة الأخبار المغلوطة التي تم استخدامها على نطاق واسع في حرب غزة، وميل وسائل إعلام الدول الغربية نحو إسرائيل، وهو ما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحق في حرية التعبير، وأدان أعضاء منظمة التعاون الإسلامي العنف ضد الصحفيين في غزة، حيث قُتل ما يقرب من 100 صحفي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.