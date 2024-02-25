مصرع شخصين تحت عجلات قطار في مركز مطاي بالمنيا

لقي شخصين مصرعهما، أثناء عبورهما إحدى مزلقانات السكة الحديد، حيث صدمهما قطار في مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا يفيد بمصرع شخصين يتراوح عمرهما بين الأربعين والخمسين عامًا، بعدما صدمهما القطار أثناء عبورهما إحدى المزلقانات في محطة مطاي.

بعد وصول رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تبين أن الضحيتين هما "صادق.ب.ص"، البالغ من العمر 37 عامًا، و"محمود.ص.ا"، البالغ من العمر 47 عامًا، وهما من سكان قرى مركز مطاي والمنيا على التوالي.

نُقلت جثتا الضحيتين إلى مشرحة المستشفى، حيث كشف التقرير الطبي عن حالة مأساوية للجثة الأولى، حيث تحولت إلى أشلاء وسط وجود نزيف داخلي وخارجي، بينما تعرض المتوفى الثاني لتهشم في الجمجمة وعظام الوجه ونزيف بالمخ مما أدى إلى وفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الحادثة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بالإضافة إلى تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

