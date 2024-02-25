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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

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جولة مفاجئة.. وزير الصحة يتفقد مركز طب أسرة «ميت عقبة».. صور

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مركز طب أسرة «ميت عقبة» -في زيارة مفاجئة- ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها الوزير، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، بهدف ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد عيادة الصحة الإنجابية، وتأكد من انتظامها، وتوافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بمختلف أنواعها، واطلع على أعداد المنتفعات، والوسائل الأكثر استخداما، كما لاحظ انضباط منظومة صرف ألبان الأطفال داخل المركز، وكذلك منظومة تقديم الخدمة الصحية من خلال المبادرات الرئاسية.

وأضاف «عبدالغفار» أن جولة الوزير في مركز طب أسرة ميت عقبة، تضمنت تفقد صيدلية المركز، حيث راجع أرصدة وصلاحيات الأدوية، ولاحظ عدم انتظام العمل داخل الصيدلية، وعدم وجود تنسيق بين أطباء العيادات، والصيادلة.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد عيادة الأسنان، وراجع تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، ومدى توافر المستلزمات الطبية، ومعدلات تردد المواطنين، حيث اكتشف غياب عدد كبير من  أطباء الأسنان، كما انتقد تهالك الفرش والتجهيزات الطبية وغير الطبية، وعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بانتظام سلسلة الإمداد، وتوفير المستلزمات الخاصة بالعيادة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير راجع سجلات حضور وانصراف العاملين في المركز (أطباء، وتمريض، وإداريين) ولاحظ غياب عدد كبير  من ممارسي العلاج الطبيعي، وعدم انضباط العمل داخل معظم العيادات، وعدم وجود جداول واضحة لـ«نوبتجيات» تنظيم العمل داخل العيادات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على التحدث مع المواطنين، والاستماع إلى طلباتهم، وآرائهم في مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما تفقد أماكن انتظار المرضى، ووجه بمراجعة تعاقدات شركات الأمن، والنظافة.

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