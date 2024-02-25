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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مصرع شخص وإجلاء 30 آخرين جراء إندلاع حريق في مبنى بسنغافورة

حريق في مبنى بسنغافورة
حريق في مبنى بسنغافورة
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لقي شخص مصرعه من جراء حريق نشب في شقة في مبنى سكني بالعاصمة "سنغافورة"، بينما تم إجلاء نحو 30 ساكنًا كإجراء احترازي.

وقالت قوات الدفاع المدنية السنغافورية - حسبما نقلت شبكة "تشانل نيوز آشيا" - إنها تلقت إخطارًا باندلاع الحريق في وقت سابق أمس السبت، حيث كان ينبعث دخان أسود من وحدة في الدور الثالث، مضيفة أن رجال الإطفاء أجروا عملية دخول قسري للشقة المليئة بالدخان بهدف إخماد الحريق.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم العثور على جثمان الضحية داخل غرفة النوم التي اشتعلت النيران في محتوياتها، حيث لفظ أنفاسه في مكان الحادث، كما تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت إليه وتداعياته.

مصرع شخص اندلاع حريق سنغافورة