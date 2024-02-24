محافظ قنا يوجه بسرعة توفير أراضي مشروعات المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بسرعة الانتهاء من توفير قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، «حياة كريمة» التى تضم مركزي (قنا ونجع حمادى) ، مطالبا إعداد تقرير دوري مفصل حول انتظام سير العمل بمشروعات «حياة كريمة» والعمل على تذليل أي معوقات أولاً بأول.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد موسي عمران ممثل المنطقة الغربية العسكرية، و المشرف علي تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة، ومحمد عبد الرحيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وأحمد أبو المجد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وأشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التفيذية.

و أكد محافظ قنا ، أن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل أي معوقات قد تعرقل انتظام العمل بالمشروعات المختلفة، من خلال توفير قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، مشيرًا إلي أن مبادرة حياة كريمة تعد أضخم مبادرة إنسانية عرفتها البشرية، ونالت العديد من الإشادات الدولية، لذلك تم وضعها على المنصة الرسمية للمنظمة، نظرا لحجمها وتأثيرها فى تحقيق استراتيجية 2030.