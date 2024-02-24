هواوي توقع عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال الطاقة الرقمية المستدامة

أعلنت شركة هواوي العالمية لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض مصر للطاقة "إيجبس 2024"، حيث تركز هذه المذكرات على تعزيز التعاون في استخدام أحدث حلول الطاقة الرقمية والمستدامة.

وقامت هواوي بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للبترول، تهدف إلى تعزيز التعاون لرقمنة قطاع البترول والطاقة وزيادة إنتاجيته، ودعم التحول للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. من خلال هذا التعاون، ستقدم هواوي حلاً متكاملًا من خلال توفير حلول الطاقة الرقمية المستدامة ومرافق مراكز البيانات الصديقة للبيئة، بهدف بناء مجتمع ذكي خالى من الكربون.

وقعت هواوي أيضًا مذكرة تفاهم مع شركة الإسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت"، تركز على تقديم حلول الطاقة المتكاملة لزيادة إنتاجية الشركة من خلال مرافق مراكز البيانات المنخفضة الكربون والمستدامة.

وفي إطار التعاون مع شركة "إنبي"، وقعت هواوي مذكرتي تفاهم بهدف تقديم حلول تكنولوجية متطورة في قطاعي الطاقة والبترول والطاقة الرقمية. يهدف هذا التعاون إلى توفير إمدادات طاقة نظيفة ومستقرة ومنخفضة الكربون، وتعزيز التحول الرقمي والتقني في مشروعات شركة إنبي.

جوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوي مصر، أكد أن الطاقة المستدامة أصبحت عاملًا أساسيًا في استراتيجيات التنمية الوطنية. وأضاف: “نسهم من خلال هذا التعاون في تمكين التحول نحو الطاقة الرقمية والخضراء في مصر لخلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، بما في ذلك توفير حلول الطاقة الكهروضوئية الذكية وتعزيز البنية التحتية ذات الكفاءة العالية”.

تجدر الإشارة إلى أن هواوي تستمر في تقديم حلولها وتقنياتها في قطاع الطاقة، وتسعى لتحقيق الاستدامة والتحول الرقمي، وهي تشارك بفاعلية في مؤتمر "إيجبس 2024" لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في هذا المجال.