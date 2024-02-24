شوط أول سلبي بين نانت ولوريان بمشاركة مصطفى محمد

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من مباراة فريقي نانت، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، ولوريان، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب دو موستوار- إيف ألانما، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يشارك مصطفى محمد في التشكيل الأساسي للكناري، وأحدث فاعلية هجومية على مرمى المنافس، ولكن محاولاته باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

وشهدت الدقيقة 39، إصابة مهاجم المنتخب الوطني، إذ تدخل الطاقم الطبي لعلاجه بعد تدخل عنيف عليه بعدما راوغ أحد لاعبي لوريان.

وسجل مصطفى محمد 7 أهداف مع نانت في بطولة الدوري الفرنسي بالموسم الحالي 2023-2024، كما صنع هدفًا آخرًا.

ويحتل فريق نانت، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع لوريان صاحب المركز الخامس عشر.