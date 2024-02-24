بالصور.. حملة مكثفة لرفع الإشغالات في شارع ناصر الثورة بحي العمرانية

أعلنت محافظة الجيزة شن حملة موسعة بحي العمرانية لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات والمحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام ومنع كافة صور إعاقة الطريق.

وأسفرت الحملة عن رفع محتويات أحد الكافيهات بشارع ناصر الثورة، وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وجاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية ومجموعة العمل المرافقة .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية.

وشدد راشد على المرور الدوري على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفوري حيال أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.