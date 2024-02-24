وزير التعليم يزور مدرسة الجيل الجديد الدولية بشبين الكوم

زار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مدرسة الجيل الجديد الدولية بشبين الكوم، وهي استثمار مشترك بين المحافظة والقطاع الخاص، حيث تعد إضافة لمنظومة التعليم بالمحافظة، وأول تجربة استثمارية لتنمية الموارد الذاتية، والاستفادة من الأصول غير المستغلة بالمحافظة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وصممت المدرسة وفقًا لأحدث التصميمات الحديثة للمدارس الدولية، ومقامة على مساحة ٥٢٠٠ م٢ ويبلغ إجمالي عدد الطلاب بها ١٢٢٤ طالبًا وطالبة، بمراحل التعليم الأساسي والثانوي.

وكان قد افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، مدرسة المساعي المشكورة الإعدادية الجديدة (بنات) التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بعد اجراء الصيانة الكاملة لها من إحلال وتجديد.