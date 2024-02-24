الخبيرة التونسية هاجر قلديش تمثل الاتحاد الأفريقي أمام محكمة العدل الدولية

تترافع خبيرة القانون الدولي التونسية الدكتورة هاجر قلديش المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، بعد غد الاثنين 26 فبراير 2024 أمام محكمة العدل الدولية، عن دول الاتحاد الأفريقي كافة، بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقالت "قلديش" اليوم السبت عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": “يشرفني أن أمثل الاتحاد الأفريقي مع فريقي نقدم البيانات الشفهية في الإجراءات الاستشارية بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أمام محكمة العدل الدولية نيابة عن الاتحاد الأفريقي، يوم الاثنين 26 فبراير 2024”.

وبهذه المرافعة تختتم الدكتورة هاجر قلديش، أسبوعا من المرافعات قدمت فيه 52 دولة، إفاداتها المكتوبة والشفهية أمام المحكمة، ومن بينها عدد من الدول العربية تشمل مصر وتونس والسعودية والإمارات، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، كما قدمت إسرائيل في وقت سابق إفادتها مكتوبة إلى المحكمة.