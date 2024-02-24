نصائح لمرضي الفشل الكلوي لتجنب المضاعفات

الفشل الكلوي مرض مزمن تعاني فيه الكلي من عدم القدرة علي القيام بمهماها وتختلف درجته من شخص لأخر ومن حالة لأخرى .

حيث أفاد موقع مركز السيطرة على الأمراض CDC، بعدد من النصائح المفيدة لمريض الفشل الكلوي تجعله يستطيع التعايش مع هذا المرض المزمن بالاضافة الي التعامل مع المضاعفات ومحاولة تجنب الاصابة بها ولعل أهم هذه النصائح:



يجب عدم تناول الطعام المضاف إليه الملح لأنه يضر بحالة الكليتين ، بالاضافة الي الأطعمة التي تتكون من الصوديوم مثل تلك الأطعمة المعلبة والمعروف باحتوائها على هذا العنصر الذي يضر بالكلية وحالتها .



يجب عليهم شرب المياه بكميات كبيرة والإلتزام بنظام غذائي صحي كذلك عليهم الحركة والإلتزام بالنشاط رياضي وصحي يومي دون التراجع عن ذلك أو الإهمال.



ضرورة الاهتمام بالأدوية الموصوفة وفقا لما يقوله الطبيب المختص وعدم تناول أي دواء لأي عرض من الأعراض المرضية دون الرجوع لطبيب الكلى ، لأن كل العقاقير لها آثار جانبية على الكليتين، كما أن الابتعاد عن الأطعمة التي تضر بالكلية من أهم الخطوات لصحة الكلى ووقايتها من الفشل الكلوى فالبعد عن الطعام الغني بالملح، والبعد عن الأسماك واللحوم إلا باستشارة الطبيب بالاضافة الي تجنب بعض أنواع الفواكه مثل البرتقال، والاهتمام بضبط معدلات السكر والضغط إذا كان المريض يعاني من هذه الأمراض المزمنة.