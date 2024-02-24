وزير الرياضة يصل بورسعيد لمتابعة أعمال إنشاء إستاد المصري

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة، وذلك على هامش زيارته لمحافظة بورسعيد لمتابعة سير العمل في إنشاء ستاد النادي المصري و تفقد عدد من المنشآت الرياضية.

وزير الشباب والرياضة يصل بورسعيد لمتابعة أعمال إنشاء ستاد النادي المصري

وجه المحافظ الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على قرار إعادة بناء ستاد بورسعيد والتي يأتي ضمن خطوات التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات، وأيضا لوزير الشباب والرياضة على متابعته المستمرة لمراحل انشاء الاستاد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من انشائه في اقرب وقت، وكذلك الجهود الكبيرة التي قام بها الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة في هذا الملف.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، عبد الفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري