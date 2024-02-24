المرأة المصرية تترافع باسم مصر أمام محكمة العدل الدولية

السبت 24/فبراير/2024 - 09:27 م

جميعنا نتابع عن كثب تطورات الحرب في غزة وكيف أن العدوان الإسرائيلي الغاشم يضرب أرض فلسطين بكل قوة لكي يقضي على الأخضر واليابس.

وجميعنا أيضا يتابع بكل فخر موقف مصر الواضح من دعم ومساندة الشعب الفلسطينى، وإدانة الاحتلال الإسرائيلى في عدوانه علي غزة ورفض التهجير القسرى، ودعم حل الدولتين، ويتضح هذا أيضًا في مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدوليه في لاهاي يوم الأربعاء الماضي التي أدانت أفعال إسرائيل من المذابح والمجارز المستمرة في قطاع غزة بما تمثله من انتهاك واضح للقانون الدولي.

لقد كانت مرافعة قوية رائعة تعبر بشكل قانوني عن موقف مصر تجاه مناصرة الشعب الفلسطينى، وهنا ما يلفت النظر أيضا في هذا الموقف القوي لمصر هو أن المرأة المصرية تترافع أمام محكمة العدل الدولية.

إنها الدكتورة ياسمين موسى التي اختارتها مصر لتمثيلها في محفل قانوني دولي للمرافعة في قضية هي محل اهتمام العالم كله، فهي نموذج مضئ للمرأة المصرية.. تعمل مستشارًا قانونيًا لوزير الخارجية، تخرجت من كلية العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، حصلت على الماجستير في القانون الدولي الإنساني من الجامعة الأمريكية. وحصلت على ماجستير في القانون الدولي من لندن، ثم الدكتوراه من جامعة "كامبريدج" في القانون الدولي، وتدرجت في عدة مناصب منها مستشار المنظمات غير الحكومية والحكومية في سياق قضايا نزع السلاح، والأمن الدولي. كما مثلت البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف،

كما أن الدكتورة ياسمين موسى محاضر في القانون ومحاضر في مركز القاهرة الإقليمي لحل النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا.

إنها سيرة ذاتيه مليئة بالإنجازات العملية والعلمية الكبيرة، وهى فعلًا نموذج رائع لتمثيل المرأة المصرية في المحافل الدولية، فعندما تهتم القيادة السياسية بالمرأة المصرية لا يكون ذلك مجرد شعارات بل هي حقيقه ملموسة أمام العالم كله.

حفظ الله مصر وشعبها وأرضها وجيشها وتحيا مصر.