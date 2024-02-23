12 عرضاً في الدورة 33 من مهرجان أيام الشارقة المسرحية

عقدت اللجنة العليا لمهرجان أيام الشارقة المسرحية اجتماعها الرابع بقصر ثقافة الشارقة، برئاسة أحمد بورحيمة مدير «الأيام»، وفي حضور الأعضاء إسماعيل عبدالله، ومحمد جمال، وعبدالله راشد، حيث استعرض الاجتماع تقرير لجنة المشاهدة والتصنيف التي ضمت فى عضويتها الفنان الإماراتى خليفة التخلوفة، الفنان الأردني غنام غنام، والناقد المصري خالد رسلان، كما اعتمد مواقيت العروض وأماكن تقديمها.

جاء ذلك فى إطار تواصل التحضيرات لاستقبال الدورة ال 33 من مهرجان الشارقة المسرحية، الذي يقام تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة

ناقش المجتمعون تجهيزات حفل الافتتاح الذي يقام بقصر الثقافة في الشارقة فى الثاني من مارس المقبل، ويشهد تقديم العرض الفائز بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي، في نسختها الحادية عشرة، التي نظمت في إطار الدورة «14» من مهرجان المسرح العربي الذي أقامته الهيئة العربية للمسرح يناير الماضي في العاصمة العراقية بغداد، والعرض هو المغربي «تكنزا.. قصة تودة» تأليف طارق الربح وإسماعيل الوعرابي وأمين ناسور، وإخراج الأخير، وقدمته فرقة فوانيس المغربية.

شاهدت لجنة المشاهدة والتصنيف 12 عرضاً، اختارت منها 7 عروض للمنافسة على جوائز الدورة المقبلة، وهي: «مرود كحل» لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح تأليف محمد سعيد الظنحاني وإخراج إبراهيم القحومي، و«إسكان» لفرقة مسرح رأس الخيمة تأليف عبدالله صالح وإخراج عبدالله الدرزي، و«اصطياد» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح إعداد وإخراج مهند كريم، و«وليمة عيد» لفرقة المسرح الحديث بالشارقة تأليف يوسف مسلم وإخراج إبراهيم سالم، و«الطارق الأخير» لفرقة مسرح دبي الوطني تأليف وإخراج علي جمال، و«المشهد صفر» لفرقة مسرح خورفكان للفنون تأليف أحمد الماجد وإخراج إلهام محمد، و«أولئك أصحاب الجحيم» لفرقة مسرح الشارقة الوطني تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري.

ووقع الاختيار على عرضين ليقدما على هامش «الأيام» هما: «زغرودة» لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، من تأليف علي جمال وإخراج عبدالرحمن الملا، و«رماد» لفرقة مسرح الفجيرة، من تأليف عبدالأمير الشمخي وإخراج سعيد الهرش.

ويشاهد جمهور الدورة «33» من أيام الشارقة المسرحيَّة عرضين من الدورة العاشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، هما: العرض الحائز جائزة أفضل عرض، وهو «الكراسي» للمخرج حميد محمد عبدالله، والعمل الحائز جائزة أفضل إخراج، وهو «الخيار الأخير» للمخرج عبد الله محمد عبد الله آل علي.