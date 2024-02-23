دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي ينجو من كمين ميدياما في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ومضيفه ميدياما الغاني بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب بابا يارا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كان فريق ميدياما الأخطر على مرمى الأهلي والأكثر استحواذا على الكرة وهدد مرمى المارد الأحمر في أكثر من فرصة.

وانقذ مصطفى شوبير مرمى الأهلي من فرصتين محققتين لأصحاب الأرض.

فى المقابل اعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة وانطلاقات حسين الشحات وبيرسي تاو ولكن دون خطورة على مرمى ميدياما.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة ميدياما الغاني بعد قليل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بينما يمتلك فريق ميدياما الغاني 4 نقاط في المركز الأخير.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط : عمرو السولية وإمام عاشور وكريم نيدفيد

خط الهجوم : حسين الشحات وبيرسي تاو وانتوني موديست