وفد إسرائيلي يصل إلى باريس لإجراء مفاوضات مع حماس

وصل وفد إسرائيلي إلي العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، لإجراء مفاوضات مع حركة حماس الفلسطينية بشأن هدنة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع اليوم الجمعة في مكان لم يكشف عنه في العاصمة الفرنسية.

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد بارنيا، ورئيس الشاباك رونين بار، مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

الاجتماع يعد مماثل للاجتماع الذي عقد في باريس في نهاية يناير الماضي.