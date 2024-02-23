الذهب يتراجع 270 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة مقدار 270 جنيه علي الاقل في محلات الصاغة وذلك بالتوازي مع إعلان مصر توقيع اكبر صفقة استثمار بقيمة 35 مليار دولار .

سجل سعر عيار 21 حوالي 3230 جنيه للبيع و 3280 جنيه للشراء و عيار 14 حوالي 2199 جنيه للبيع و 2229جنيه للشراء و أوقية الذهب 2028 دولار للبيع و 2029 دولار للشراء .

ويبلغ سعر جرام عيار 18 حوالي 2820جنيع للبيع و 2854 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 3760 جنيه للبيع و 3805 جنيه للشراء و الجنيه الذهب 26.32 الف جنيه للبيع و 26.64 الف جنيه للشراء .