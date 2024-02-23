تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة مقدار 270 جنيه علي الاقل في محلات الصاغة وذلك بالتوازي مع إعلان مصر توقيع اكبر صفقة استثمار بقيمة 35 مليار دولار .
سجل سعر عيار 21 حوالي 3230 جنيه للبيع و 3280 جنيه للشراء و عيار 14 حوالي 2199 جنيه للبيع و 2229جنيه للشراء و أوقية الذهب 2028 دولار للبيع و 2029 دولار للشراء .
ويبلغ سعر جرام عيار 18 حوالي 2820جنيع للبيع و 2854 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 3760 جنيه للبيع و 3805 جنيه للشراء و الجنيه الذهب 26.32 الف جنيه للبيع و 26.64 الف جنيه للشراء .
اقتصاد
الذهب يتراجع 270 جنيها في نهاية تعاملات اليوم
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تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة مقدار 270 جنيه علي الاقل في محلات الصاغة وذلك بالتوازي مع إعلان مصر توقيع اكبر صفقة استثمار بقيمة 35 مليار دولار .
تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة مقدار 270 جنيه علي الاقل في محلات الصاغة وذلك بالتوازي مع إعلان مصر توقيع اكبر صفقة استثمار بقيمة 35 مليار دولار .