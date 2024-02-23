تعرض الصفحة الرسمية للكابتن حسام حسن على فيس بوك للاختراق

تعرضت الصفحة الرسمية الخاصة بالكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر -فيس بوك - للإختراق خلال الأيام الماضية، ويتم العمل حاليا والتواصل مع إدارة فيس بوك للعمل على إعادتها.



ومن ناحية اخرى كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات أن كثرة التوقفات للدوري تعود بسبب الإرتباطات الدولية الخاصة بالمنتخب والفرق.

أكد عامر حسين أن هناك من ينتقد الدوري واتحاد الكرة ورابطة الأندية بدون معلومة، وأنه بالأرقام فترة التوقف خلال الموسم الحالي فقط تصل إلى ما يقارب من 5 إلى 6 أشهر إيقاف بسبب إرتباطات المنتخب والأندية وهي كالتالي:

95 يوم توقفات للمنتخب بسبب كأس الأمم الأفريقية والتوقفات الرسمية الخاصة بتصفيات كأس العالم وتصفيات أمم أفريقيا.

توقف 15 يوم للأهلي بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

توقف 25 يوم للأهلي بسبب المشاركة في الدوري الأفريقي.

إيقاف 70 يوم لمشاركة الفرق الأربعة في دوري الأبطال الأفريقي والكونفدرالية ووصولهم إلى الأدوار النهائية.

- إيقاف الدوري للسوبر الرباعي.

-وجود 4 سيارات VAR وبالتالي من الصعب لعب أكثر من 4 مباريات في اليوم.