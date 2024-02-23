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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

طلاب جامعة قناة السويس بمنافسات مجال الموسيقى والكورال بمهرجان إبداع الموسم الـ12

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أطلقت وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فعاليات مهرجان إبداع الموسم الثاني عشر في مجال الموسيقى والكورال.

وقدم طلاب جامعة قناة السويس
- أغنية (المصري)

- صولوهات ( ميدلي عمر خيرت - صولو ايقاع - موسيقى ابله حكمت - صابر يا عم صابر - ١٠٠ سنة سينما - البخيل وانا)

- ميدلي آلي الحان خالد حماد (موسيقى همام في امستردام - فيلم طباخ الريس - فيلم اللي بالي بالك - مسلسل العراف - تتر جعفر الجمده - تتر مسلسل العراف)
اعداد وتوزيع وتدريب / حسين محمد حسين.

وتضم لجنة تحكيم الموسيقى والكورال نخبة من كبار المتخصصين: 

- المطربة القديرة / نادية مصطفى .

- المايسترو/ عز الدين طه .

- المطرب والملحن / طارق فؤاد.

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