طلاب جامعة قناة السويس بمنافسات مجال الموسيقى والكورال بمهرجان إبداع الموسم الـ12

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فعاليات مهرجان إبداع الموسم الثاني عشر في مجال الموسيقى والكورال.

وقدم طلاب جامعة قناة السويس

- أغنية (المصري)

- صولوهات ( ميدلي عمر خيرت - صولو ايقاع - موسيقى ابله حكمت - صابر يا عم صابر - ١٠٠ سنة سينما - البخيل وانا)

- ميدلي آلي الحان خالد حماد (موسيقى همام في امستردام - فيلم طباخ الريس - فيلم اللي بالي بالك - مسلسل العراف - تتر جعفر الجمده - تتر مسلسل العراف)

اعداد وتوزيع وتدريب / حسين محمد حسين.

وتضم لجنة تحكيم الموسيقى والكورال نخبة من كبار المتخصصين:

- المطربة القديرة / نادية مصطفى .

- المايسترو/ عز الدين طه .

- المطرب والملحن / طارق فؤاد.