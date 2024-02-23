برلماني: مصر تقف قلبًا وقالبًا مع الشعب الفلسطيني.. ومعبر رفح مفتوح للأشقاء

قال النائب محمود الضبع، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم والتسهيلات للقوافل والمساعدات الإغاثية لتدخل قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، مشيرًا إلى أنه من خلال معبر رفح تمكنت دولة الإمارات بعملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، من افتتاح مركز الأطراف الصناعية في المستشفى الإمارات الميداني في قطاع غزة.

وأوضح النائبالضبع، ان هذه القافلة تأتي في إطار الحاجة الملحة لدعم المصابين ومساعدتهم بمجموعة مُتكاملة من أحدث الأجهزة الطبية في مجال علاج وتقويم العظام، وتوفير وتصنيع أطراف صناعية ذات جودة عالية، وإعادة تأهيل المرضى، لكي يكونوا أشخاصاً منتجين، قادرين على العمل وممارسة حياتهم الطبيعية.

وشدد على أن مصر تقف قلبًا وقالبًا مع الشعب الفلسطيني، وتقدم كافة التسهيلات لدخول المساعدات الإغاثية لنصرة ودعم الأشقاء في محنتهم، مشددًا على ضرورة تكاتف الدول العربية والإسلامية بقوة خلال الفترة المقبلة.

