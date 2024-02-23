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الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. توافد مهندسي بورسعيد على لجان انتخابات التجديد النصفي

انتخابات نقابة مهندسين
انتخابات نقابة مهندسين ببورسعيد
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توافد مهندسو بورسعيد اليوم الجمعة، على مقر النقابة الفرعية في محافظة بورسعيد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للنقابة ببورسعيد، تحت إشراف الدكتور أحمد داوود، نقيب مهندسين بورسعيد، والمهندس أحمد عبد الواحد، رئيس لجنة الانتخابات.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة بورسعيد، عن إدلاء 150 ناخبا بأصواتهم في الساعات الأولى من فتح باب التصويت للاختيار من بين المرشحين على 7 مقاعد، منهم مقعدين لشعبه الهندسة الكهربائية، ومقعدين لشعبه الهندسة الميكانيكة، 3 مقاعد لشعبه هندسه مدني.

يبلغ إجمالي عدد المرشحين 19 مرشحا بمحافظة بورسعيد، منهم 8 مرشحين لهندسة مدني، و4 مهندسين كهرباء، 7 مهندس ميكانيكا، في الوقت الذي يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 11500 مهندس.

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