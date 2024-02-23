الإغاثة الطبية الفلسطينية: إسرائيل تستهدف الطواقم الطبية في غزة بالرصاص الحي

قال الدكتور محمد العبوشي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، إن قطاع غزة يعاني الكثير من المآسي والصعوبات وجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها قوات الاحتلال، وبشكل خاص الطواقم الطبية والمستشفيات، وإمدادها بمستلزمات الحياة الأساسية كالكهرباء والمياه والأكسجين.

وأضاف " العبوشي "، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الوضع المأساوي يصعب عمل الطواقم الطبية ويعرضها لمخاطرة تستهدف حياتها بشكل أساسي، ووضع المستشفيات مأساوي، تعاني من نقص الإمدادات الصحية بشكل أساسي واستهداف الطواقم الطبية بالرصاص الحي والقتل المباشر، ومن خلال الممارسات التي تمارس ضد أبناء الشعب بشكل واضح وفاضح والحصار المشدد واستهداف جثامين الشهداء ومنع دفنهم كما حدث في مستشفى الأمل.

وأشار إلى أن استهداف قوات الاحتلال لمجمع ناصر الطبي تعد ممارسة إجرامية ترتكب وتتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية ومعاهد جنيف الرابعة التي تجبر قوات الاحتلال بمنع استهداف المستشفيات والخدمات الطبية، وهذه الممارسة التي تمارسها هي خرق فاضح لكل القيم والمعايير الدولية، وهذا مطلب للشعب الفلسطيني لحماية المستشفيات والكوادر الطبية.