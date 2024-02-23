مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم تروسيكلين بمنشأة القناطر

لقى أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب 6 آخرين في حادث تصادم تروسيكلين بطريق القطا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بطريق القطا بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام تروسيكلين نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 6 آخرين وهروب أحد قائدي التروسيكلين، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.