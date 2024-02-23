ختام البرنامج التدريبي للتمكين الاقتصادي للمرأة بمركز الأسر المنتجة بطور سيناء

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة بمركز إعداد الأسر المنتجة بطور سيناء، الذي أقيم فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الاهلية بجنوب سيناء وجمعية الأسر المنتجة وإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بجنوب سيناء.

واستمر البرنامج لدورة احتراف فى مجال الكروشيه لمدة أسبوع يوميًا من الساعة 9 صباحا بهدف رفع مهارات المتدربات دفعًا وتشجيعًا للمرأة أن تتحول إلى منتجة تساند فى تحسن الظروف الاقتصادية والمعيشية لأسرتها.

وقالت أميمة محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بجنوب سيناء، وسكرتير عام جمعية الأسر المنتجة لـ"البوابة نيوز" اليوم الجمعة، إن البرنامج التدريبي يهدف لتمكين المرأة اقتصاديًا، وجرى من خلاله تنفيذ دورتين الأولى على احتراف الكروشيه والثانية فى فن التفصيل والإبداع فى الحياكة للمفروشات والإسدال والعباية وعمل الخمار بأبسط الطرق.

وأشارت أميمة إلى أن فعاليات ختام البرنامج التدريبي شهدها كل من الدكتور عبد التواب إمام مدير عام مديرية الصحة، وأنور محمود مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة هبة حمدي، مدير إدارة تنظيم الأسرة، مضيفة أنه جرى إقامة معرض ضم منتجات التدريب للدورتين، وجرى اهداء السيدات المتميزات بالدورة برنامج تدريبي احترافي مصغر ومكثف مجانا من الاتحاد الإقليمي وجمعية الاسر المنتجة بجنوب سيناء، وذلك فى اطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذى سبق توقيعه فى يناير الماضي بين الأطراف الثلاثة.

يشار إلى إنه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين -تنظيم الأسرة- والاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وجمعية الأسر المنتجة، برعاية اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبإشراف مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي.

وجرى توقيع بروتوكول التعاون بين الأطراف الثلاثة من أجل تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة على أرض المحافظة بمختلف الفئات ومن مختلف القرى بجميع مدن المحافظة.

ووقع على البروتوكول كل من: الدكتور عبد التواب عريضة مدير عام مديرية الصحة وبحضور الدكتورة هبة حمدي مدير تنظيم الأسرة بجنوب سيناء وأميمة محمد إبراهيم رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمهندس أحمد عسل رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة بجنوب سيناء.

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