الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك السفارة الكويتية احتفالاتها الوطنية

الشيخ نهيان بن مبارك يهدي المدير العام الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى السفير الكويتي

الشيخ نهيان بن مبارك و السفير الكويتي و مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية يتفقدون المعرض

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات العربية المتحدة السفارة الكويتية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاتها بمناسبة العيد الوطني الثالث والستين وذكرى التحرير الثالثة والثلاثين، وتمثلت هذه المشاركة بمعرض للصور التي توثق جوانب مهمة من العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

وبحضور الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش وقدم عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى جمال الغنيم السفير الكويتي في الدولة صفحة من نسخة أرشيفية من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي صدرت بتاريخ 25 فبراير 1974، أي منذ 50 عاماً، ووثقت الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الكويت.

وقال مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: إننا نشارك أشقاءنا في دولة الكويت هذه الفرحة، ونتقدم إلى الكويت قيادة وشعباً بأحر التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الوطنية الغالية، ونتمنى للكويت دوام الأمن والتقدم والازدهار.

وعن المعرض الذي شارك به الأرشيف والمكتبة الوطنية قال مدير الأرشيف: إن الصور التي تم عرضها في الحفل تعكس العلاقات التاريخية والأخوية الصادقة بين البلدين الشقيقين، وهي توثق بعض اللقاءات التي جمعت المغفور له -بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بكل من الشيخ صباح السالم الصباح، والشيخ جابر الأحمد الصباح، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح- رحمهم الله- مؤكدة عمق العلاقات بين القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين، واستمرار هذه العلاقات وتطورها في مختلف المجالات في وقتنا الحاضر.

هذا ويعدّ معرض الصور الذي شارك به الأرشيف والمكتبة الوطنية -في الاحتفال الذي أقيم في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي- جزءاً من أرشيف الصور الضخم الذي يحتفظ به، والذي يوثق تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، وعلاقات الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة.

يذكر أن معرض الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفل السفارة الكويتية قدم للزوار بُعداً تاريخياً مهماً عن العلاقات النموذجية والمثالية بين الإمارات والكويت، وقد حظي بإقبال من الجمهور بمختلف شرائحه.



