طقس دافئ على جنوب سيناء والعظمى 26 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، طقسًا دافئا نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 26 درجة والصغرى 16 درجة، ورياح معتدلة 26 كيلومترًا على الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 16 درجات، والصغرى 4 درجات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 24.

طابا الصغرى 11 والعظمى 20.

كاترين الصغرى 4 والعظمى 16.

طور سيناء الصغرى 14 والعظمى 23.

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى أنه يسود طقس دافيء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت: من المتوقع وجود شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسوالح الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 % تقريبا، على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة إلى نشاط الرياح من المتوقع أن يكون على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.