الزوجة القاتلة بالمرج أمام الجنايات السبت

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، رئيس المحكمة، عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة 24 فبراير الجارى الموافق السبت كأولى جلسات محاكمة المتهمة «س.ع.ا» محبوسة أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامها بقتل زوجها فى المرج فى ظروف غامضة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة «س.ع.ا» أوعز لها شيطانها بارتكاب جريمة قتل عمد لزوجها مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله وأعدت لهذا الغرض سلاحا أيض «سكينا»، للوصول لمبتغاها وهو القضاء على زوجها تاركة 3 أطفال، وتمت الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن الغيرة هى السبب وراء ارتكاب الجريمة، حيث إن المتهمة علمت من أحد جيرانها نية الزوج من الزواج بأخرى بخلاف الحقيقة، مما غرز بها دافع الانتقام منه، وما إن أعدت خطة شيطانية لارتكاب جريمتها فاستلت سكينا من مطبخها وانهالت عليه بطعنات قاتله بالصدر بالبطن أوردها تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفى إلى رحمة مولاه والتى أدت إلى الوفاة.

كانت قد توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بوحدة مباحث المرج إلى صحة ارتكاب المتهمة الواقعة بأن أوهمت ذوي المجني عليه بتغيبه، وأنها لا تعلم شيئا عنه، إلا أن شقيق المجني عليه كان السبب وراء اكتشاف الجريمة، عندما عثر على جثته داخل عقار المنزل بعدما قررت المتهمة التخلص من الجثة والمضي قدماً نحو إبعاد الاشتباه عنها، وبتتضيق الخناق حول المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسها على ذمة التحقيقات وبعد الانتهاء أمرت بإحالتها محبوسة لمحكمة الجنايات لمعاقبتها وفق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وفق قانون العقوبات.