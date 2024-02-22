متحدث الوزراء: تخفيضات "أهلًا رمضان" تصل لـ30%

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن وزارة التموين أعلنت عن تنظيم معارض "أهلًا رمضان" في كافة المحافظات سواء في عواصم المحافظات أو المراكز الرئيسية، خلاف وجود سيارات متنقلة تجوب القرى لتوفير السلع للمواطنين.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المعارض ستشهد تخفيضات تصل في بعض السلع لـ30%، وسيتم توفير كافة السلع في المعارض بإذن الله، مشيرًا إلى أن السلع ستكون متوفرة خلال شهر رمضان الكريم، ووزارة التموين وكافة الجهات تبذل جهودا كبيرة لتوفير السلع في الأسواق.

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل مجموعة عمل في كل محافظة يتولى رئاستها المحافظين من أجل الإشراف على توافر السلع، وضبط أسعار السلع في الأسواق، ومدى توافر، وضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة.