مستقبل وطن: الصفقة الاستثمارية الكبرى رسالة ثقة وطمأنة في الاقتصاد المصري

أكد أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أهمية إعلان الحكومة أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، موضحا أن هذه الصفقة تأتي في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتعمل على توفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادى، وستمثل ضربة قاضية لكل من يضارب في العملة الصعبة خلال الفترة الراهنة.

وقال "عبدالجواد"، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى تمثل نجاحا جديدا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، خاصة أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات، لافتا إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، بجانب مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى تساهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وتعد بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتمثل نتاج لما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسي وأمني واقتصادي، خاصة أن الدولة المصرية تعد من الأسواق الناشئة الأكثر استقرارا وأماناً وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.