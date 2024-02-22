اتحاد المستثمرين العرب: إجمالي صادرات الدول العربية أقل من سنغافورة.. فيديو

فجر السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، مفاجأة حول إجمالي الناتج القومي العربي مقارنة بالناتج القومي لبريطانيا وأوروبا.

وأشار السفير جمال بيومي خلال لقائه مع الإعلامي شادي الزيات، ببرنامج صناع القرار، المذاع على قناة صدى البلد إلى أن أوروبا تتحدث لغات عديدة عكس العرب الذين يتحدثون لغة واحدة، الأمر الذي يؤكد على أن الوطن العربي يمكن أن يكون له صدى ليصبح قوة كبرى.

وقال بيومي إن إجمالي الناتج القومي العربي أقل من الناتج القومي لبريطانيا ومعادلا لناتج إيطاليا، معلقا: إجمالي صادرات الدول العربية أقل من صادرات سنغافورة، وهذا أمر لا يصدقه عقل أو منطق.

واختتم أمين عام اتحاد المستثمرين العرب: العرب يستثمرون خارج أرضهم بـ 1800 مليار دولار، وفي الداخل 60 مليار فقط، وهذا يدل على أن الاستثمار هنا قاعدته مقلوبة، وما حققته الدول العربية أقل بكثير من إمكاناتنا وطموحاتنا بكثير.



