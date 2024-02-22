ads
الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نائب رئيس مازيمبي يزور بعثة بيراميدز في الكونغو لتهدئة الأوضاع

نائب رئيس مازيمبي
نائب رئيس مازيمبي يزور بعثة بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زار فريدريك كيتينجي نائب رئيس نادي مازيمبي بعثة نادي بيراميدز في لوبومباشي، والتي تستعد لخوض لقاء مازيمبي في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة من ظهر السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

والتقى نائب رئيس مازيمبي في مقر إقامة بيراميدز، المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز ورئيس البعثة، مؤكدا أن العقبات التي واجهت البعثة منذ وصولها إلى لوبومباشي، غير مقصودة بالمرة خاصة بعد حادث الحافلة واصطدامها بسيارات البعثة، وكذلك واقعة التأخير المفاجئ لأول تدريبات الفريق في الكونغو بحجة وجود أعمال صيانة.

وأكد كيتينجي للمهندس ممدوح عيد، اعتزاز ناديه بوجود بعثة بيراميدز في لوبومباشي، مشددا على أن رئيس النادي مويس كاتومبي يعتز بالعلاقة الطيبة التي تجمعه بالمهندس ممدوح عيد وأنه أرسله لتوضيح ما حدث، نظرا لتواجد رئيس النادي خارج المدينة، وطلب توفير كل شيء لبعثة بيراميدز وحرص على التواصل من أجل الاطمئنان على البعثة.

وأكد المهندس ممدوح عيد تفهمه لما حدث، مشددا على اعتزازه بالعلاقة الوطيدة التي تجمعه برئيس نادي مازيمبي، ومشيدا بالعلاقات الطيبة والكبيرة بين الناديين.

بيراميدز ومازيمبي الكونغولي دوري أبطال أفريقيا بعثة بيراميدز