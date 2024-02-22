العمل: برامج تدريب مجانية على 3 مهن يحتاجها سوق العمل بالوادى الجديد

تابعت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، تنفيذ دورات التدريب المهنى المجانية للشباب علي مهن الطاقة الشمسية ، وكهرباء التوصيلات والتركيبات ، وخراطة المعادن ، والتدريبات العملية بورش مركز التدريب المهني بمدينة الخارجة بالمحافظة .

تجرى تلك التدريبات فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية ومديرية التربية والتعليم لتدريب طلاب المدارس الفنية الصناعية على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة ، أو مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لخطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024 والتى يجرى تنفيذها بمراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة التابعة للمديريات ..

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين علي مهن يحتاجها سوق العمل وطبقا لظروف كل محافظة من أجل توفير عمالة فنية مدربة من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل .

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين التقديم للحصول على تلك البرامج المجانية من خلال مقرات مراكز التدريب الثابتة ، أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربون على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى .

وأكد إستمرار تقديم البرامج المجانية للشباب والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم ، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .

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