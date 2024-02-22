ختام فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية للمنشآت السياحية بالبحر الأحمر

اختتمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وبمشاركة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وعدد من مسئولي السلامة والصحة المهنية والعاملين بالمنشآت السياحية بالبحر الأحمر، وتكريم المنشآت المشاركة فى الفعاليات وتسليمهم شهادات تقدير.

جاء ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل المختلفة وذلك بهدف حماية العاملين بتلك المنشآت، والممتلكات، والمترددين من مخاطر بيئة العمل، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر، وحرصها على التعاون مع كل المنشآت والشركات لتوفير كل الدعم داخل بيئة العمل وإرشادهم دائمًا، حرصًا منها على حياة العامل المصرى التى لا تقدر بثمن، وضرورة مراعاة اشتراطات السلامة حفاظًا على سلامة الجميع.

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، أن تلك الجهود تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمخلتف المنشآت لحثهم على تطبيق مبادئ وأساليب السلامة والصحة المهنية فى جميع نواحى حياتهم، وذلك لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار ويتم الحفاظ فيه على الأفراد والممتلكات من المخاطر الموجودة داخل أماكن العمل.

وأضاف مدير المديرية، أنه سلم والمهندس محمد منتصر مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة، والمهندسة مها خير مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية شهادات التقدير للفنادق التى جرى تقيمها فى مجال السلامة والصحة المهنية.

كما جرى تكريم عدد من مفتشى السلامة والصحة المهنية بالمديرية وهم: المهندسة داليا، والمهندسة مارسيل، والمهندسة صفاء، والمهندس حلمى، والمهندس جرجس، والمهندس ايمن،والمهندس محمدرفعت، والمهندس عبد الله.

وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات شملت على مدار أسبوع التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية، والتعريف باهدافها، والحماية المدنية والكفايات، وكيفية تحقيقها في بيئة العمل، مقدمًا لهم بعض النصائح لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، والتأكيد على توعية العاملين بالمنشآت بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والسلبية حتى يتم التعريف بكيفية إعداد خطة طوارئ للتصرف في أي حالة طوارىء تتعرض لها المنشأة، وإعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لحماية الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

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