لأسباب عديدة.. خزائن باريس سان جيرمان مفتوحة لمحمد صلاح

بات الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى، الخيار الأقرب لنادى باريس سان جيرمان الفرنسي، لتعويض رحيل كيليان مبابى خلال الصيف المقبل.

ويبحث باريس سان جيرمان عن نجم من الدرجة الأولى فى عالم الساحرة المستديرة، يعوض رحيل الفرنسي كيليان مبابى، بأبعاد مختلفة منها جماهيريا وتسويقيا، بعدما أعلن النادي عدم تجديد عقد اللاعب.

وتستند "البوابة نيوز" فى تقريرها، على أن إدارة سان جيرمان تحت قيادة القطرى ناصر الخليفى، قد أوضحت فى وقت سابق أن محمد صلاح هو أحد الأسماء المرشحة وبقوة لتعويض مبابى.

وخصصت إدارة البى أس جى 200 مليون يورو، للتعاقد مع لاعبين من الصف الأول فى العالم مثل محمد صلاح، رناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، وفيكتور أوسيمين، نجم نابولي.

ويرتكز باريس سان جيرمان في صفقة لضم محمد صلاح على أنه قادر على تجميع الجماهير حول النادي مجددًا بدلًا من مبابي لما يمتلكه من قاعدة جماهيرية عريضة فى عالم الساحرة المستديرة.

كما أن صفقة محمد صلاح تتجاوز الجانب الرياضي، حيث يسعى سان جيرمان تحت الإدارة القطرية لوجود لاعب مسلم يتألق تحت ألوان "بى أس جى"، وضم لاعب له اسم في كرة القدم العالمية بإمكانه المنافسة على الكرة الذهبية، وسط قبول ليفربول لفكرة بيعه خوفًا من رحيله بعد نهاية عقده الموسم المقبل بلا مقابل.