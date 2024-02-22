محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعدادات النهائية لمؤتمر السياحة الصحية

عقد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بالقاهرة، اجتماعا للوقوف علي آخر الاستعدادات الخاصة بمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية والمقرر انعقاده يومي 2 و 3 مارس 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

وقد تم المؤتمر برئاسة مشتركة بين اللواء دكتور خالد فوده، الرئيس الشرفي للمؤتمر والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والعلاجية وشارك في الاجتماع الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والدكتور سميح عامر، والدكتور أشرف بدوي، من الشركة المنظمة للمؤتمر، والقيادات وممثلي ابرز الوزارات والهيئات ذات الصلة، والمعنيين.

وتناول الاجتماع تفاصيل الاستعدادات للمؤتمر، بالاضافة لاستعدادات اقامة معرض للاعشاب الطبية والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها مدينة سانت كاترين وذلك علي هامش المؤتمر.

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