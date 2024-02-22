أسامة الأزهري ناعيًا هاني الناظر: كان نموذجًا لقول النبي "خير الناس أنفعهم للناس"

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث وأستاذ الأمراض الجلدية الشهير.

وقال الأزهري في بيان له، اليوم الخميس: "رحم الله الدكتور هاني الناظر، كان مثالا لإتقان العمل والإخلاص والتفاني في خدمة الخلق ومساعدتهم، ونموذجا تطبيقيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "خير الناس أنفعهم للناس".

وأضاف: "سخر مهنته لخدمة الناس، وجبر خواطرهم، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى وألهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كان الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، قد أعلن وفاة والده، قبل قليل، بعد صراع مع مرض السرطان.