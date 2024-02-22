جمال شعبان ناعيًا هاني الناظر: مصر فقدت عالمًا كبيرًا جبر خواطر الناس

نعى الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث وأستاذ الأمراض الجلدية الشهير، الذي وافته المنية اليوم الخميس، بعد صراعه مع مرض السرطان.

وقال جمال شعبان عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون فقدت الإنسانية، وفقدت مصر، إنسانًا رحيمًا، وقلبًا رقيقا، وعالمًا كبيرُا، جبر بخواطر الناس، كثيرًا، دكتور هاني الناظر في ذمة الله يا رب تقبله شهيدًا”.



وفاة الدكتور هاني الناظر

وأعلن محمد الناظر نجل الطبيب هاني الناظر، وفاة والده بعد صراع مع مرض السرطان,

وتقام صلاة الجنازة اليوم الخميس في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر.