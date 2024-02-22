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الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الشرقية: إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الخميس، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 26 حالة تعدي بمساحة 2269 متر مباني و 10 حالات تعدي بمساحة 35 فدان و16 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب الموجة الـ 22