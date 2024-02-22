السيسي يثمن حرص ماليزيا على المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى أهالي غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم تناول الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وثمن الرئيس السيسي حرص ماليزيا على المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى أهالي قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء الماليزي تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر لقيادة وإدارة عملية إدخال المساعدات لغزة رغم العراقيل والصعوبات الكبيرة.

وأكد السيسي ورئيس وزراء ماليزيا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الدفع بجدية نحو الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة، وضرورة تفعيل حل الدولتين حتى يمكن تجنب زيادة عوامل التوتر واتساع نطاق الصراع في المنطقة.

في سياق متصل، حرص وزير الخارجية سامح شكرى على الإعراب عن تقدير مصر للموقف الإندونيسي الداعم تاريخياً للقضية الفلسطينية وكذلك للمساعدات الإنسانية التي قدمها الشعب الإندونيسي والتي لم تتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وثمنت الوزيرة الإندونيسية الدور المهم الذي تضطلع به مصر فى تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك فيما يتعلق بدعم تحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ التهدئة في القطاع.

في ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق للدفع قدماً بالعلاقات بين البلدين الصديقين في كافة مجالات التعاون، ولتنسيق المواقف إزاء الأزمات ذات الاهتمام المشترك.