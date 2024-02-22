غدا.. انقطاع المياه عن 8 مناطق بأبو النمرس

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال تحسين ضغوط المياه ولرفع الاستفادة من أعمال إحلال وتجديد خطى طرد أقطار ٦٠٠ مم و٩٠٠ مم بمحطة مياه طموه المرشحة بأبو النمرس .

وأوضحت محافظة الجيزة أنه سيتم تنفيذ أعمال ربط ٣ نقاط على الخط الجديد قطر ٩٠٠ مم مع الخط القائم داخل المحطة.

وأشارت المحافظة إلى أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع مياه الشرب لمدة ٨ ساعات تبدأ فى الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق ٢٣/٢/٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة من صباح السبت الموافق ٢٤/٢/٢٠٢٤ لتنفيذ الأعمال.

كما أوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى: (مركز ومدينة أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، منيل شيحة).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بمتابعة الأعمال بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من الالتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء من الأعمال.

كما أوضحت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوجيه السيارات المحملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ (١٢٥).