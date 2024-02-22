وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف مصير الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالحزين، لأنه سيبقى في تاريخ أوكرانيا كمهرج دموي.

وأضاف ميدفيديف في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية: "أما بالنسبة لهذه الشخصية، فمصيرها محزن بالتأكيد - في تاريخ بلاده، وفي تاريخ العالم، سيبقى كمهرج دموي".

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أن زيلينسكي لم يقدم أي شيء جيد لشعب أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال المستشار السابق لليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، إن زيلينسكي كان لديه طائرة هليكوبتر جاهزة للإخلاء.

كما أشار ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر إلى أن زيلينسكي إما سيموت في أوكرانيا أو يهرب إلى ميامي.