تكريم محمد صبحي بعد محاضرته في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

ألقى الفنان محمد صبحي محاضرة أمام أكثر من 500 طالب وطالبة من مختلف الكليات بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، وتحدث "صبحي" عن كيفية بناء الإنسان ثقافيا وفنيا مؤكدا على أهمية الثقافة والفن وكونهما من أبرز الروافد لبناء الشعوب، وأشار أن بناء الوعي هو الذي سيحافظ على الإنجازات التي حدثت في مصر، كما تحدث عن التنمية المستدامة ومفهومها الصحيح وهي تعني أنك تعيش اليوم وتكون واثقا بأنك ستخدم الأجيال القادمة.

وأضاف أيضا: دور الفن في تغيير المجتمع بإظهار الإيجابيات وليس السلبيات في الأعمال الفنية، والتوقف عن تصدير صورة سلبية عن المجتمع المصري من خلال الأعمال الفنية بالسينما والتليفزيون.

وخلال الندوة، تم فتح باب الأسئلة المباشرة للطلاب الذين سألوه عن كيفية صموده أما الفن الهابط، وكيف يواجه ذلك بمفرده، كما تطرق الفنان محمد صبحي في حديثه عن الأحداث في فلسطين، معربًا عن غضبه وحزنه الشديد منذ طفولته من هذه الأحداث مما شجعه لدعم القضية الفلسطينية في أعماله الفنية، كما تحدث عن المؤامرة العالمية الكبرى وقال أنها بدأت تتحقق وبروتوكولات حكماء صهيون نفذ منها 21 بروتوكول.

وفي ختام اللقاء، أهدت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، الفنان محمد صبحى، درع تقديرا لدوره في دعم الشباب والثقافة، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين الفنان محمد صبحي ومؤسسته "مدينة سنبل للفنون" وكلية اللغات بالجامعة ليتعاون فيها الطرفان ويبذلان ما في وسعهما لتوطيد العلاقات الثنائية في جميع المجالات التي تتعلق باختصاصهما وتبادل الزيارات لتوطيد العلاقات بين الطرفين.

أقيم اللقاء بحضور د. نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، د. خيري عبد الحميد رئيس الجامعة، د. سها رأفت عميد كلية اللغات، د. محمد سعيد حسب النبي مدير وحدة ضمان الجودة، م. إنجي منصور مدير عام إدارة الموارد البشرية بالجامعة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.