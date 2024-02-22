الخارجية الروسية: سنواصل الجهود في الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "في أقرب وقت"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعتزم مواصلة الجهود في الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "في أقرب وقت ممكن، على الرغم من الموقف المستهجن للولايات المتحدة".

وأفاد بيان للخارجية الروسية أمس الأربعاء بأن "روسيا، من جانبها، وعلى الرغم من الموقف المستهجن للولايات المتحدة، ستواصل العمل في المنصات الدولية، وفي المقام الأول مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ من أجل إنهاء مبكر للعنف في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتحييد مخاطر تفاقم الأزمة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أفشلت - أمس - مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة؛ حيث استخدمت حق النقض (الفيتو) مجددا، وذلك بعدما صوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة الوحيدة التى صوتت ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.

واعتادت الولايات المتحدة - أكثر من مرة - عرقلة قرارات في مجلس الأمن الدولي؛ من شأنها أن توقف تنفيذ الخطط العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وكان استخدامها حق النقض أمس هو المرة الثالثة التي تمنع فيها الولايات المتحدة مشروع قرار منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023.