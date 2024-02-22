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الخميس 22 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

إسبانيا تؤكد عزمها المضي قدما في تنفيذ "خارطة الطريق" مع المغرب المعتمدة في أبريل 2022

إسبانيا والمغرب
إسبانيا والمغرب
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أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أمس الأربعاء، أن إسبانيا عازمة على المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق المغربية الإسبانية المعتمدة في أبريل 2022.

وقال سانشيز - خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارة العمل التي قام بها للمغرب - إن اعتماد خارطة الطريق مكن من تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مبرزا أن العلاقات الثنائية تمر بـ "أفضل أحوالها".

ووصف، العلاقات بين المغرب وإسبانيا بـ "الاستثنائية والإيجابية"، موضحا أن هذه العلاقات تشمل عددا من المجالات، لا سيما المجالات التجارية والسياحية والأمنية، وسياسة الهجرة.

وأشار رئيس الحكومة الإسبانية إلى أن زيارة العمل التي قام بها للمغرب تأتي في إطار الرغبة المشتركة لتوطيد العلاقات الثنائية، التي تعد "استراتيجية للبلدين"، مؤكدا أن الجانبين يواصلان تنفيذ المشاريع الواردة في الاجتماع رفيع المستوى لسنة 2023، لا سيما في مجالات التربية والتعاون الثقافي والضمان الاجتماعي، الذي يكتسب "أهمية كبرى بالنسبة للمغاربة المقيمين بإسبانيا". 

من جهة أخرى، قال سانشيز إن زيارة العمل إلى المغرب تطرقت إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إسبانيا المغرب