"هارتلي" عن حرب إسرائيل تجاه غزة: يمكن التعلم من أيرلندا الشمالية

قالت جين هارتلي، التي تشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة لدي المملكة المتحدة منذ عام 2022، في تصريحات نشرتها "بي بي سي" اليوم الأربعاء، إنه يمكن تعلم الدروس من عملية السلام في أيرلندا الشمالية عند التعامل مع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتحدثت هارتلي بعد لقاء الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية. ووصفت هارتلي الوضع في غزة بأنه "سلسلة مروعة من الأحداث."

وكررت نية الرئيس الأمريكي جو بايدن العمل علي إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدي حماس والتحرك نحو وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.

وفي حديثها إلى "بي بي سي"، قالت هارتلي إنه من الضروري أن "يلتزم الطرفان" بوقف إطلاق النار.

وأضافت: "نحن نعمل عن كثب أيضا مع الدول العربية، لأنها ستلعب دورا كبيرا."

وتابعت أن الرئيس الأمريكي، قال بوضوح أنه يجب أن يكون هناك حل الدولتين بعد الحرب، ولكن حل قابل للتنفيذ، وحل حيث يوجد مستقبل اقتصادي لفلسطين والشباب الفلسطيني، وأيضا مراعاة المخاوف الأمنية لإسرائيل.