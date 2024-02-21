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الأربعاء 21 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إعفاء مدير الإدارة الصحية بكفر شكر من مهام عمله

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
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قرر الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إعفاء مدير الإدارة الصحية بكفر شكر من مهام عمله.

جاء ذلك بعد إجراء مرور مفاجئ من وكيل وزارة الصحة على الوحدة الصحية بكفر تصفا، والمدرجة ضمن مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية، وتلاحظ غلق الوحدة بالكامل وعدم وجود أي من العاملين بها.

وقد كلف مدير عام الطب الوقائي ومدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية بمتابعة الأعمال داخل داخل الوحدة في الحال.

كما أجرى وكيل وزارة الصحة زيارة مفاجئة لمستشفى التكامل بقرية شبرا شهاب التابعة للقناطر الخيرية.

وأثناء المرور لاحظ عدم الانضباط الإداري بالمكان، ووجود 11 موظفا فقط من إجمالي 45  موظفا، بالإضافة إلي عدم وجود طبيب دائم بعيادة تنظيم الأسرة، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الأداء الخاصة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى.

كما لاحظ وكيل الوزارة أثناء المرور عدم توافر كميات كافية من بنج الأسنان يكفي للمترددين علي العيادة، رغم توافرها بمخازن المديرية، وتبين عدم التزام طبيب عيادة الباطنة والأطفال بالحضور بشكل يومي من واقع دفتر الحضور والانصراف، وقد كلف وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بضرورة توفير عدد كاف من الأطباء البشريين للعمل بالعيادة.

الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وحدات الرعاية الأولية مدير الإدارة الصحية