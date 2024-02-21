وفد شركة "GAC" يبحث الاستفادة من خبرة مصر فى تموين السفن والبنية التحتية

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد شركة GAC المتخصصة فى خدمات الشحن والخدمات اللوجستية والبحرية بحضور المهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بالوزارة والمهندس ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول، وذلك ضمن أنشطة مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024.

وعرض Mr.Erland Ebbersten رئيس الشركة والوفد المرافق له، الإمكانيات والخدمات التى تقدمها الشركة وعدد من أعمالها فى دول بأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

كما عرض الوفد إمكانية الاعتماد على خبرة شركات قطاع البترول فى مجال تموين السفن لخدمة خطوطها، وكذلك الاستفادة من البنية التحتية المتميزة لقطاع البترول، مثمنين ما تشهده مصر من تطور فيما يخص صناعة البترول والغاز وقطاع الطاقة بوجه عام.

