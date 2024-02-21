مفتشو الأغذية بالمنيا يستغيثون: وكيل وزارة الصحة أصدر قرارا بانتدابنا دون الرجوع للإدارة المختصة

استغاث بعض مفتشى الأغذية بمحافظة المنيا، بالـ "البوابة نيوز" قائلين: "أغيثونا من وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنيا، حيث أصدر قرارا بالانتداب دون الرجوع إلي الإدارة العامه لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة والسكان.

وتابع مفتشو الأغذية بالمنيا في استغاثتهم لـ «البوابة نيوز»: "نحن «57» موظفا تم انتدابنا دون النظر لمصلحة العمل بما يتعارض مع أعمال مراقبة الأغذية من عينات مسحوبة لم ترد نتائج تحليلها، وكذلك دون النظر إلي بعد المسافات عن محل سكن الموظفين.

ولفت مفتشو الأغذية بالمنيا، إلى أن هذا القرار يترتب عليه أعباء مادية ومعنوية، إضافةً، إلى عدم توافر وسائل مواصلات بصفة منتظمة مما سوف يؤثر علي صالح انتظام سير العمل، وأن جميع الموظفين لا يوجد لديهم أى جزاءات أو مخالفات، ويُشهَد لهم بحسن السير والسلوك والاجتهاد فى العمل وتلبية احتياجاته، مناشدين الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بالتدخل في مشكلتهم ووضع الأمور في نصابها الصحيح.

